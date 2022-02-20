Политика Войска РФ не будут выведены из Беларуси после завершения учений

2022-02-20 10:00

Белорусское военное командование объявило, что войска РФ не будут выведены из страны после завершения учений 20 февраля 2022 года.

Об этом 19 февраля заявил государственный секретарь Совбеза Республики Беларусь Александр Вольфович, передает Скептик со ссылкой на БелТА .

«Обучение – один из этапов завершающей стадии проверки. Сами обучение проведено. Проверка может быть продолжена. Когда, пока решение примет руководитель проверки», — подчеркнул чиновник.

По словам Вольфович, окончание учений не означает вывод российских войск из территории Беларуси.

«Никто не говорил, что завтра или послезавтра российские военные вернутся в Россию. Завтра завершаются учения «Союзная решимость», а внезапная проверка продолжается. Пока это будет определено главнокомандующими (России и Беларуси — ред.)», — подчеркнул Александр Вольфович.

На самом деле министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прямо и четко заявил 16 февраля, что российские военные покинут территорию Беларуси после учений.

«Никакого военнослужащего ни одной единицы боевой техники не останется в Беларуси после окончания военных учений», — напоминает слова Макея портал Telegraf.by .

Впрочем, самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко 14 февраля также прокомментировал вывод российских войск из Беларуси. И его ответ был не столь четким.

«Сегодня кричат: «Когда выведете войска (российские из Беларуси – ред.)? Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело», – заявил тогда Лукашенко.