Политика видео Людей с оккупированного Донбасса подвергают унижениям в России

2022-02-20 17:10

Жителей оккупированного Донбасса, которых "экстренно эвакуировали" в Россию, там никто не ждет - в Таганроге людей бросили на произвол судьбы и никуда не заселяют, "футболя" от одной инстанции к другой.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал блогер Денис Казанский.

На кадрах - пожилые женщины, одна из них из Макеевки, с тремя детьми. Они нервничают и эмоционально жалуются на то, что их отказываются заселять и кормят обещаниями. По словам одной из них, они не спали уже больше суток. Другая женщина говорит, что они приехали не по своей воле - их отправила соцзащита.

"Под предлогом выдуманного наступления ВСУ, которого нет и не будет, людей обманом и принуждением вывозят в чужую страну, где подвергают унижениям и издевательствам", - прокомментировал печальные кадры Казанский.

Видеообращения главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника относительно экстренной эвакуации населения, обнародованные в пятницу, 18 февраля, были записаны двумя днями ранее, когда в регионе все еще было относительно спокойно.

К слову, жительница оккупированного Донецка рассказала, что обстановка в городе относительно спокойная, но оккупационные власти сеют панику среди населения и стимулируют "эвакуацию" граждан в Россию.