Политика РФ завтра предоставит "ЛДНР" военную помощь - СМИ

2022-02-21 19:10

Российский парламент завтра примет законы о дружбе и границе с "ЛДНР", а также о военной помощи, пишет Венедиктов.

Президент России Владимир Путин подпишет договор о дружбе, границе и военной помощи с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР". Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил главред Эха Москвы Алексей Венедиктов.

"Завтра Дума и Совфед сразу примут законы о дружбе и границе с "ДНР/ЛНР", а также о военной взаимопомощи и президент подпишет их", – написао он в телеграм.

Такую информацию Венедиктов сообщил после заседания Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос признания независимости "ЛДНР". По итогам заседания президент России Владимир Путин сообщил, что решение будет принято сегодня.