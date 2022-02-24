Политика Военная помощь: За месяц в Украину прибыли 49 самолетов с оружием и боеприпасами

2022-02-24 19:16

За месяц в Украину прибыли 49 самолетов с военной помощью от международных партнеров. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Он также напомнил, что украинский вопрос был главной темой Мюнхенской конференции по безопасности.

"Накануне я вернулся из Мюнхена, где принимал участие в мероприятиях, связанных с международной конференцией безопасности. За рубежом все наши делегации демонстрируют единство и приверженность тому, что Украина является суверенным независимым государством, и это не может никем и никак оспариваться. Международная конференция по безопасности в этот раз была полностью посвящена Украине. Чувствовалась беспрецедентная поддержка", – сказал Корниенко.

Также он отметил, что внутри Украины активно развивается сеть территориальной обороны. На это местные советы по всей стране выделили более 300 млн грн и, по словам Корниенко, эта цифра продолжает расти.

Вице-спикер также назвал основные законы, которые должны быть приняты Верховной Радой. В их числе - инициативы, связанные с поддержанием экономики, выделением дополнительных средств на Вооруженные силы Украины и развитием территориальной обороны.

Корниенко также призвал народных депутатов активизировать деятельность по неформальной коммуникации с их коллегами по всему миру.