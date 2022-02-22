Политика В ЕС готовят масштабные санкции против РФ - СМИ

2022-02-22 18:00

Они включают заморозку активов и запрет на въезд сотням российских политиков, а также ограничения в отношении ряда российских банков.

В Евросоюзе готовят новые санкции против России после признания так называемых "ДНР". Они будут включать сотни депутатов Госдумы РФ, политиков и военных, а также банки. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщают CNN и Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Европейская комиссия и Европейская служба внешних действий представили свои предложения по санкциям. По данным СМИ, они будут включать санкции против 27 человек и организаций, включая политических деятелей, пропагандистов, военнослужащих и финансовых учреждений, которых ЕС считает связанными с "незаконной деятельностью" в регионах.

Также будут санкции в отношении 351 российского депутата, проголосовавших за признание, и 11 - предлагавших его, а также выступавших за введение российских войск.

Санкции ЕС предусматривают заморозку активов на территории объединения и запрет на въезд в страны союза.

Также ожидается, что под санкции попадут банки, финансирующие российских военных и другие операции на этих территориях, среди которых ВЭБ РФ, банк Россия и Промсвязьбанк.

По информации СМИ, санкции предусматривают запрет на торговлю российскими государственными облигациями.

Как сообщается, сегодня днем состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, после этого во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций.

Ранее сообщалось, что послы ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за признания "ЛДНР".

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ.

Правительство Великобритании также подготовило пакет санкций в отношении России. Кроме того, новые санкции против РФ готовит и Канада. Япония в рамках санкций планирует ограничить экспорт передовых технологий в Россию.

А власти Германии останавливают сертификацию газопровода Северный поток-2.