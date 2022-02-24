Политика В Киеве ввели комендантский час

2022-02-24 21:00

 

Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

В столице Украины будет действовать комендантский час. Об этом объявил мэр города Виталий Кличко в четверг, 24 февраля.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", – рассказал Кличко.

Он отметил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавил городской голова.

Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице Украины включили сирены гражданской обороны. Перед этим появилась информация о запуске баллистических ракет со стороны Беларуси.

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