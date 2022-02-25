Экономика Польша поддержала Украину не только на словах - Киев получит почти миллиард долларов

2022-02-25 09:11

Власти Польши приняли решение предоставить Украине валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов). 

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", – сообщает Национальный банк Польши.

Валютный своп – операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т. п.) во время заключения договора.

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Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

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Гривня продолжает падение: завтрашний курс НБУ удивит украинцев 2022-02-22 17:00
Российский фондовый рынок обвалился - из-за признания "ЛДНР" Москва уже теряет миллиарды 2022-02-22 12:43
Из-за угрозы вторжения РФ из Украины вывели уже 12,5 млрд долларов 2022-02-22 09:12