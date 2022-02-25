Экономика Польша поддержала Украину не только на словах - Киев получит почти миллиард долларов

2022-02-25 09:11

Власти Польши приняли решение предоставить Украине валютный своп на сумму 4 млрд злотых (около 1 млрд долларов).

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", – сообщает Национальный банк Польши.

Валютный своп – операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т. п.) во время заключения договора.