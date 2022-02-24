Политика Байден объявил мощные санкции против России

2022-02-24 23:00

Новые ограничения коснутся российских банков, которые вместе имеют активы в США на $1 трлн, отметил американский лидер.

Власти США вводят новые жесткие санкции против России из-за нападения на Украину. Об этом объявил президент Джо Байден в четверг, 24 февраля

"Сегодня я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения против России. Это создаст большие затраты для российской экономики сразу и со временем. Мы преднамеренно структурировали их таким образом, чтобы они повлияли на Россию и минимально сказались на США и наших союзниках", – заявил Байден.

По его словам, США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте.

"Я говорил сегодня c партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил", – сказал он.

По словам Байдена, будут введены санкции в отношении ряда крупных российских банков, среди которых Сбербанк, Газпромбанк, банк Открытие, Совкомбанк и Новикомбанк. Их акивы на сумму около 1 трлн долларов будут заморожены.

"Наши действия и наших союзников почти на половину уменьшат способность экспортировать России высокотехнологический экспорт. Это повредит возможностям создавать космические и другие разработки и ограничит долгосрочные стратегические амбиции", – подчеркнул Байден.

Он заверил, что санкции распространятся и на представителей российской элиты.

"Как мы и обещали, мы добавим имена представителей российской элиты, а также членов их семей, в список людей, которые попадут под санкции. Как я сказал во вторник, это люди, которые получили личную выгоду от политики Кремля, и они должны разделить страдания", – заявил Байден и добавил, что США будут готовиться к дальнейшим санкциям против России.

Ранее президент США заявил, что лидеры стран G7 договорились о дальнейших действиях против России и согласны ввести "сокрушительный" пакет санкций.

Также этим вечером новые санкции против России ввела Великобритания. Борис Джонсон пообещал "выдавливать Россию из мировой экономки".