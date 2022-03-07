Политика Украина побеждает! Россия уже сейчас на грани дефолта

2022-03-07 17:30

 

Рубль утром 7 марта на международных торгах обвалился более чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает The Bell.

Это случилось на новостях о том, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Арестович заявил о лагерях для пленных россиян

2022-03-06 13:00

Доллар в РФ взлетел в три раза: для россиян уже ввели ограничения на продукты

2022-03-06 12:00

Блинкен: война России с Украиной уже пошла не по плану Путина

2022-03-05 12:00

СМИ узнали, можно ли не платить за коммуналку во время войны

2022-03-01 18:30

Еще новости в разделе "Политика"

Украина побеждает! Россия уже сейчас на грани дефолта

2022-03-07 17:30

Владимир Зеленский поставил вопрос ребром - сколько ещё нужно смертей

2022-03-07 12:01

Ватикан готов сделать все ради мира в Украине, - Папа Римский Франциск

2022-03-07 11:32

фото Британские королевские морпехи прибыли в Украину, чтобы воевать против рашистов

2022-03-07 09:31
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Украина побеждает! Россия уже сейчас на грани дефолта 2022-03-07 17:30
Владимир Зеленский поставил вопрос ребром - сколько ещё нужно смертей 2022-03-07 12:01
Ватикан готов сделать все ради мира в Украине, - Папа Римский Франциск 2022-03-07 11:32
фото Британские королевские морпехи прибыли в Украину, чтобы воевать против рашистов 2022-03-07 09:31