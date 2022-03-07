Политика Украина побеждает! Россия уже сейчас на грани дефолта

2022-03-07 17:30

Рубль утром 7 марта на международных торгах обвалился более чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает The Bell.

Это случилось на новостях о том, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.