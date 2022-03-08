Экономика Украинцам разрешили пользоваться средствами с арестованных счетов: что это значит

2022-03-08 16:30

 

Гражданам Украины разрешили пользоваться счетами, на которые был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями.

Такое решение в целях обеспечения жизнедеятельности населения в условиях военного положения было принято Кабинетом Министров Украины распоряжением от 02 марта 2022 г. № 198-р “Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного состояния”, информирует НБУ.

Отмечается, что сумма взыскания по исполнительному документу по отношению к такому лицу не должна превышать сто тысяч гривен. Расходные операции со счета на средства которого в этом банке был наложен арест, украинцы смогут совершать без учета ареста до окончания военного положения в Украине.

Банки Украины уже проинформированы о порядке осуществления расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его при обслуживании граждан.

“В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные нужды. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны”, – отметил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

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