Политика Кризис снабжения российской армии в ближайшее время только усилится, - Bellingcat

2022-03-09 16:30

Логистика поставок для российских войск состоит из множества "дырок". По мнению эксперта, с каждым днем они будут только увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat в эфире единого телемарафона.