Политика Кризис снабжения российской армии в ближайшее время только усилится, - Bellingcat

2022-03-09 16:30

 

Логистика поставок для российских войск состоит из множества "дырок". По мнению эксперта, с каждым днем они будут только увеличиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста-расследователя Христо Грозева из Bellingcat в эфире единого телемарафона.

"Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась бы 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дырка в поставках", - сказал Грозев.

Грозев подчеркнул, что эти «дырки» будут становиться все больше, поскольку довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно. Потому продвижение танковых и моторизированных колон существенно замедлится. Но в то же время, по мнению журналиста расследователя, не стоит исключать новых атак РФ на украинские города ракетами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты своими обстрелами срывают проведение эвакуации жителей заблокированных городов и доставку гуманитарных грузов, делая это сознательно.

 

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