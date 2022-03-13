Политика "Худшее еще впереди": глава МИД Франции раскрыл план Путина и предупредил о новых санкциях

2022-03-13 19:00

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что худшее в войне России против Украины еще впереди. Президент РФ Владимир Путин, по его словам, застрял в своем максимализме, он планирует продолжать бомбардировать города. Также министр предупредил о том, какие санкции начнут действовать 13 марта и как еще накажут РФ.

Об этом он сказал в эфире Оuest-France. Санкции против России "никогда не были такими эффективными", заверил Жан-Ив Ле Дриан. "У нас очень сильная логика поддержки для украинцев. Были санкции, будут и другие. Они призваны повысить стоимость войны для Владимира Путина", – сказал он.

Так, с 13 марта:

запрет импорта сталелитейной продукции из РФ;

запрет экспорта предметов роскоши в РФ;

запрет любых инвестиций в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в РФ;

расширение санкционного списка российских олигархов.

"Я вижу, что ничего не движется ", – пожаловался он. "Мы находимся в очень сложной ситуации, все это будет иметь последствия для нашего функционирования. Это будет долго".

"Президент Путин застрял в своем максимализме", – сказал министр. Путин демонстрирует "ревизионизм" в его интерпретации истории. "Он занимается ревизионизмом вооруженными руками ", – говорит Ле Дриан.