Политика ЕС дал «зеленый свет» евроинтеграционным стремлениям Украины: в ОПУ рассказали, что дальше

2022-03-13 18:30

Игорь Жовква объяснил, что будет происходить сейчас после принятия резолюции на неформальном Версальском саммите.

На этой неделе лидеры Евросоюза одобрили евроинтеграционные стремления Украины. В частности, был предоставлен «зеленый свет», чем лидеры Европейского Союза уполномочили Еврокомиссию на подготовку соответствующего заключения. В интервью ТСН заместитель главы офиса президента Игорь Жовква объяснил, что будет происходить дальше.

В частности, Жовква отметил, что в итоговой декларации по результатам неформального Версальского саммита есть ссылка на статью 49 Договора ЕС по процедуре присоединения. Однако она завуалирована, ведь лидеры ЕС не смогли непосредственно процитировать статью 49.

«Но фраза в пункте 4, что Еврокомиссия должна сделать свое заключение по заявке Украины в соответствии с положениями договоров, как раз и подразумевает статью 49 Договора ЕС. В этом отношении государствам-членам также непросто удалось достичь компромисса. Что сейчас? Процесс начался, заявка Украины на проработку Еврокомиссии. В ближайшее время будет длиться чисто технический процесс. ЕС пришлет Украине так называемый вопросник с перечнем очень детальных вопросов, которые будут касаться почти всех сфер: экономических, политических, юридических, прав человека… Основной вывод, который должна сделать Еврокомиссия – отвечает ли Украина Копенгагенским критериям членства в ЕС», – добавил Жовква.

По его словам, задача Украины сейчас очень быстро проработать этот вопросник. Замглавы ОПУ заверил, что правительство над этим уже работает.

«На днях у нас было совместное совещание с президентом, были премьер и члены Кабмина. Работу нужно начинать уже сегодня. Наш переговорщик на ближайшие недели – это Еврокомиссия как институт и соответствующие профильные еврокомиссары, в частности комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи и безусловно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После заполнения этого вопросника, на основе информации, которую представляет Украина, Еврокомиссия формирует свое мнение относительно соответствия Украины Копенгагенским критериям», – отметил Жовква.

По его словам, следующий этап после того, как будет подготовлено мнение Еврокомиссии, – это становление Украины кандидатом на вступление ЕС.

«Собирается Европейский совет (лидеры государств-членов ЕС) и принимает важное решение о начале переговоров по Соглашению о вступлении Украины в ЕС. Вот на этом этапе может появиться статус страны-кандидата. Хотя он не обязателен. Не нужно на нем зацикливаться. Что он дает? Очень важно, что он дает доступ в структурные фонды ЕС. То есть, это фонды, которые по совершенно иному порядку средств смогут финансировать то, что нам потребуется после войны. Вообще эти фонды рассчитаны на многие вещи, в том числе на инфраструктуру. Но, получив такой доступ, мы будем говорить о совершенно ином порядке цифр и финансировании страны-кандидата. Вот для этого этот статус важен. Хотя переговоры о вступлении будут идти своим соответствующим порядком», – подытожил Жовква.

Напомним, в соответствующей резолюции ЕС говорится: «Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года, реализуя право Украины на выбор своей судьбы, президент Украины подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии подать свою мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров. В ожидании этого и без промедления мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину в ее движении европейским путем. Украина принадлежит нашей европейской семье».