Экономика В МВФ официально признали, что РФ в полной финансовой блокаде, дальше только дефолт

2022-03-14 13:30

МВФ ожидает глубокой рецессии в России, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS

"Это резкое сокращение уже сказывается на том, как население России переносит жару. Рубль значительно обесценился... Реальные доходы сократились.

Покупательная способность населения России значительно снизилась...

Дефолт России мы больше не рассматриваем как маловероятное событие. У рф есть деньги для обслуживания своего долга, но она не может получить к ним доступ", - отметила она.

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Украинцам разрешили пользоваться средствами с арестованных счетов: что это значит 2022-03-08 16:30
НБУ собрал более 10,3 млрд грн на помощь армии и гуманитарные нужды 2022-03-07 21:00
Выплаты положены не всем: в "Дії" можно оставить заявку на получение 6500 гривен 2022-03-07 20:00