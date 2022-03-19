Политика В России могут готовить провокации с массовой гибелью людей: все ради войны с Украиной

2022-03-19 09:30

Продолжаются 24 сутки нового этапа изнурительной и неспровоцированной войны нацистской России против Украины, во время которой страна-агрессор терпит непоправимые потери. В результате руководство рашистов может пойти на провокации для проведения тотальной мобилизации населения.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начата открытая мобилизация для продолжения затяжной, изнурительной войны", - объясняют там.

Для осуществления безумных фантазий империалиста Путина, страна-террорист Россия способна предпринимать крайности и начать терроризировать собственное население, переводя вину на наше государство.

"С целью оправдания таких действий не исключается совершение ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании", - написали в Генштабе.

Такие провокации позволят провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан, ведь в России заканчивается "пушечное мясо".