ВОЙНА В Украине Путин и российская армия ведут себя, как Гитлер и немецкие эсэсовцы – Дуда

2022-03-22 21:00

 

Лидеры РФ и российская армия ведут себя точно так же, как вождь Третьего рейха Адольф Гитлер и его военные во Второй мировой войне. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, пишет kronika24.pl.

"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву 1944 года, когда гитлеровские немцы жестоко бомбили жилые дома, без всякой пощады убивая мирных жителей. Сегодня точно такое же поведение российской армии и российских руководителей, как у Гитлера, немецких эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен смириться", – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что виновные в терроризме – обстрелах кварталов и убийствах мирных жителей – ответят перед международными трибуналами за военные преступления, чтобы впредь никому не повадно было устраивать подобное.

Президент Польши также отметил, что Силы обороны Украины – благодаря своему мастерству, героизму и мужеству – развеяли миф о "великой российской армии", и война "постепенно становится для России кошмаром".

Кроме того, Дуда призвал Европу отказаться от российской нефти и газа.

subscriber subscriber

Еще по теме

Путин перестал слушать собственную разведку из-за провала в Украине — СМИ

2022-03-22 20:00

фото Как войска Путина минируют Украину: саперы показали карту

2022-03-22 18:30

Борис Джонсон предупредил ЕС, что нельзя даже думать об отношениях с Россией

2022-03-22 09:31

Не надо питать иллюзий. Впереди много испытаний, но мы будем бороться и победим, - Резников

2022-03-21 22:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В России опустели торговые центры – грядет череда банкротств

2022-03-22 21:30

Путин и российская армия ведут себя, как Гитлер и немецкие эсэсовцы – Дуда

2022-03-22 21:00

Даю 2-3 недели. Арестович рассказал, когда ожидать прекращения активных боевых действий в Украине

2022-03-22 20:30

Путин перестал слушать собственную разведку из-за провала в Украине — СМИ

2022-03-22 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В России опустели торговые центры – грядет череда банкротств 2022-03-22 21:30
Путин и российская армия ведут себя, как Гитлер и немецкие эсэсовцы – Дуда 2022-03-22 21:00
Даю 2-3 недели. Арестович рассказал, когда ожидать прекращения активных боевых действий в Украине 2022-03-22 20:30
Путин перестал слушать собственную разведку из-за провала в Украине — СМИ 2022-03-22 20:00