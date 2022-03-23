ВОЙНА В Украине В США заявили, что боевая мощь России упала ниже 90%

2022-03-23 21:00

В Пентагоне отметили, что у оккупантов накопилось много проблем, в том числе и с логистикой.

Российская армия понесла значительные потери личного состава и техники в Украине. Боевая мощь оккупантов упала ниже 90% по сравнению с начала полномасштабного нападения на Украину.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что российские войска несут значительные потери, но ресурсы у России еще есть. По оценкам США, Кремль собрал более 150 тысяч военных вокруг Украины до вторжения, а также самолеты, артиллерию, танки и другие огневые силы.

"Мы оцениваем боевую мощь России чуть ниже 90%. Они тратят очень много, но они также накопили очень много сил с начала осени", - рассказал сотрудник Минобороны США.

При этом он заявил, что у российской армии низкий моральный дух, проблемы командования и контроля, сопротивление призывников и проблемы с наступлением на Киев.

"Они находятся примерно в 30 километрах к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе. Мы по-прежнему оцениваем, что русские имеют проблемы с моральным духом на разных уровнях и в разных местах... Они не ожидали такого уровня сопротивления. Некоторым из них (призывников, - ред.) не сказали, что они действительно собираются делать внутри Украины. Мы знаем, что они полагались на призывников, и они еще надеются. Я имею в виду, что все же это была в значительной степени призывная армия. И поэтому это очень молодые люди, которые не имеют много опыта работы с солдатами и, как видим, все эти факторы объединяются, что влияет на их моральный дух", - говорится в сообщении

Кроме того, российские военные страдают из-за проблем с логистикой

"Мы считаем, что у них проблемы с командованием и управлением не только с точки зрения коммуникаций. Я имею в виду, что они просто не были полностью подготовлены к операциям такой интенсивности в течение столь долгого времени на столько различных атак", - объяснили в Пентагоне.

Также в США подчеркнули, что Москва не достигла своих целей в Украине.