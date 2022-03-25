Политика "Это выходит за рамки сатиры и здравого смысла", - Джонсон отреагировал на заявку рф на футбольное Евро

2022-03-25 19:28

Комичной назвал заявку России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам политика, сейчас нет ни одного человека кто мог бы серьезно рассматривать страну-агрессорку в этом качестве. В то же время он предложил отдать футбольный турнир Украине.

"Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, чтобы кто-то серьезно рассмотрел их предложение.

Думаю, лучшим вариантом было бы, если бы право на проведение турнира передали Украине", - цитирует Джонсона The Guardian.

Напомним, что главным претендентом на проведение Евро-2028 считается совместная заявка Великобритании и Ирландии. Решение о странах-хозяйках турниров 2028 и 2032 годов, будет принято в сентябре 2023 года.