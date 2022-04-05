Политика "Сделаю всё, чтобы заморить голодом военную машину путина!", - Премьер Великобритании Борис Джонсон

2022-04-05 10:27

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна ужесточит санкции против москвы и усилит военную помощь Украине после "подлых нападений на мирное население" под Киевом.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы уморить голодом военную машину путина", - пообещал в заявлении Джонсон.

"Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку, а также укрепляем наш пакет гуманитарной поддержки, чтобы помочь нуждающимся в помощи на местах", - добавил он.

По его словам, Великобритания на передовой в поддержке расследования преступлений рф.

"Великобритания на передовой в поддержке международного уголовного суда в расследовании зверств, совершенных в Украине. Министерство финансов санкционировало дополнительную финансовую поддержку и привлечение специалистов-расследователей - мы не успокоимся, пока правосудие не победит", - добавляет Джонсон.