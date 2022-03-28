Экономика видео Ажиотажный спрос на наличные в Украине уже спал - почему безопаснее держать деньги на карте

2022-03-28 08:24

Как рассказали банкиры во время круглого стола «Работа финансовой системы в условиях военного положения: новая реальность», организованного «Финансовым клубом», ажиотажный, близкий к паническому спрос на наличные деньги в Украине, который наблюдался в первые недели войны, уже полностью спал. Финансовая система страны справилась с этим и уже пришла в нормальное рабочее состояние.

«В первую неделю мы наблюдали большой спрос внутри страны на наличную гривну. Население пыталось максимально перевести свои сбережения в более ликвидную форму, но через неделю – полторы стало понятно, что банковская система нормально работает. Совершенно адекватно работают безналичные платежи. И в таких условиях, наоборот, использование наличных денег создает очень много неудобств», – сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В начале войны огромные очереди выискивались у банкоматов. «В первые дни войны довольно существенным был спрос на снятие наличных – у нас зашкаливали все показатели. Люди не понимали, что делать, и как-то хотели сохранить свои сбережения. Это касается и банкоматов и отделений. Были существенные снятия», – рассказал член правления, ответственный за розничный бизнес Сбербанка Антон Тютюн.

Но на текущий момент, по словам Николайчука, наличные деньги в большей степени возвращаются в кассы банков, чем люди пытаются ею запастись. «Внутри страны безналичность явно выступает лидером. Есть сельские регионы, где безналично рассчитаться все еще довольно сложно. Но даже в таких регионах нет проблем с обеспечением наличными на масштабном уровне», – сказал Сергей Николайчук.

Люди часто снимали наличные деньги со счетов перед тем, как покинуть свой дом. «Есть три-четыре области, где люди очень сильно мигрировали как в Украине, так и за границу. В некоторых областях уже до 16% наших клиентов уехали за пределы Украины. А 20-25% мигрировало в так называемые зеленые зоны, – рассказал заместитель председателя правления ПУМБ по розничному бизнесу Себастиан Рубай.

Этот ажиотажный спрос на наличные деньги уже спал. «Наличныых снимается довольно немного. И безналичность преобладает. Практически отовсюду принимают карты, и наша статистика показывает, что люди преимущественно используют карты», – говорит первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева.

Закрытие некоторых магазинов в прифронтовой зоне привело к некоторому сокращению и безналичным операциям.

«Расчеты картами по сравнению с довоенным временем снизились в два раза. При этом снятие наличных с банкоматов снизилось на 70%. Это говорит о том, что оборот в Украине значительно снизился», – отмечает глава правления Альфа-Банка Алла Комиссаренко.

«У нас обороты по терминальной сети тоже упали. В регионах ситуация разная: где-то нужно больше наличных денег, где-то больше безналичных операций», – рассказал председатель правления ТАСкомбанка Владимир Дубей. Падение спроса на наличные деньги подтвердил и председатель правления Кредобанка Ежи Яцек Шугаев.

В безналичных операциях возросла доля военных платежей. Антон Тютюн говорит, что регулярные коммунальные платежи, поддержка ВСУ, покупка военных облигаций и P2P переводы поддерживают спрос на безналичные операции.

Он добавил, что истории о неисправных POS-терминалах в магазинах является простым желанием бизнеса получить дополнительный кэш. "Когда в торговой точке вам говорят, что терминал не работает через банк, это может быть, но только в 5% случаев", - считает Антон Тютюн.

Терминалы могут не работать даже из-за отсутствия мобильной связи. "На Черниговщине большой промежуток времени не было связи и ничего не работало", - сказал Антон Тютюн. Но если работает связь и в терминале есть бумага для чеков, то вероятность неисправности терминала из-за поломки очень низкая.

Источник: Finclub.net