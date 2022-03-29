Мир видео Турция представила новейший беспилотник Kızılelma - он круче Байрактара и оснащен украинскими двигателями

2022-03-29 09:01

В Турции представлена модель новейшего беспилотника под названием Kızılelma. Он превосходит по своим параметрам и способностям знаменитый Байрактар.

Эти военные "птички" будут развивать скорость до 800 км/час и переносить грузы весом до 1500 кг. Общая масса дрона при этом составит 5500 кг.

Также он будет оснащен украинскими двигателями, заказанными у госпредприятия "Ивченко-Прогресс". БПЛА разработан компанией Baykar Makina, известной по беспилотнику Bayraktar.

Kızılelma будут взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль ВМС Турции TCG Anadolu, который уже строится. Он станет первым в мире авианосителем дронов.

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