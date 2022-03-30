Спорт Европейская ассоциация футбольных клубов передаст Украине миллион евро

2022-03-30 13:33

Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA) отреагировала нп обращение ФК Шахтер и предоставит Украине миллион евро. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

По его словам, решение было принято накануне в Вене в ходе 27-го Ежегодного Конгресса организации.

Палкин поблагодарил главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.



"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и Совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжелое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", - сказал гендиректор Шахтера.