Спорт Европейская ассоциация футбольных клубов передаст Украине миллион евро

2022-03-30 13:33

Европейская ассоциация футбольных клубов (ECA) отреагировала нп обращение ФК Шахтер и предоставит Украине миллион евро. Об этом сообщил гендиректор клуба Сергей Палкин.

По его словам, решение было принято накануне в Вене в ходе 27-го Ежегодного Конгресса организации.

Палкин поблагодарил главу ассоциации Насера Аль-Хелаифи за эту помощь.

"Представители нашего клуба проводили консультации с ECA, в которую входит более 200 футбольных клубов Европы, и я благодарен Насеру Аль-Хелаифи и Совету директоров за поддержку и внимание. В это тяжелое для нас время ЕСА не словом, а весомым делом помогла нашей стране и украинским клубам", - сказал гендиректор Шахтера.

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Международный союз биатлонистов исключил из своего состава рф и Беларусь 2022-03-29 14:04
Вирт: Отец Тимощука проживает в Луцке и записался в терроборону 2022-03-27 19:00
видео Новое видеообращение Александра Усика - Это наша земля и мы её отстоим 2022-03-12 20:26