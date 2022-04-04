Фото-видео ВИДЕО 18+ Найдены новые факты военных преступлений армии рф в Буче, Гостомеле, Ирпене

2022-04-04 12:28

Становятся известны все новые факты военных преступлений русских оккупантов под Киевом. Так, в Гостомеле российские войска расстреляли машину, в которой ехала женщина с маленьким ребенком. Мать от полученных ран погибла на месте, а неуправляемый автомобиль врезался в магазин.

Пристегнутый ребенок выжил. Кто-то из местных жителей унес его и отдал бабушке. Однако сейчас их судьба неизвестна. Об этом изданию The Village Украина рассказал очевидец событий.

Также в освобожденной Буче обнаружили подвалы, в которых рашисты пытали и расстреливали мирных граждан.

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Фото погибшей девушки из Бучи, над которой зверски издевались русские фашисты. На спине видны ожоги в форме свастике.

А это Ирпень. Тут русские звери не пощадили даже женщин и маленьких детишек, по телам которых потом еще и проехали их танки.