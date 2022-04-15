Политика видео Президент США Джо Байден заявил, что готов лично приехать в Киев

2022-04-15 09:34

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, заявил, что готов лично приехать в Украину.

На вопрос, собираются ли США отправлять высокопоставленных чиновников в Украину, Байден ответил, что это решение принимается сейчас, а затем подтвердил исвою готовность ехать лично.

Напомним, ранее Байден рассказал о новом пакете помощи Украине. Он будет включать в себя высокоэффективные системы вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению.

Напомним, ранее в Киеве побывали президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. 

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Политика

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Кулеба прокомментировал ситуацию с визитом Штайнмайера в Украину 2022-04-14 18:30
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