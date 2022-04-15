Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, заявил, что готов лично приехать в Украину.
На вопрос, собираются ли США отправлять высокопоставленных чиновников в Украину, Байден ответил, что это решение принимается сейчас, а затем подтвердил исвою готовность ехать лично.
Напомним, ранее Байден рассказал о новом пакете помощи Украине. Он будет включать в себя высокоэффективные системы вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению.
Напомним, ранее в Киеве побывали президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.