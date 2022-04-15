Политика В США впервые признались, что уже не считают россию весомым геополитическим вызовом

2022-04-15 14:30

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил о наличии четырех основных "вызовов, которые "сформируют будущее мироустройство", отметив, что единственным и главным геополитическим вызовом для США в текущем столетии является Китай, сообщают западные СМИ.

Примечательно, что россия не значится в числе долговременных вызовов. А о президенте рф путине Бернс сказал, что тот "погряз в обиде, амбициях и неуверенности".

"Четыре масштабных вызова сформируют наше будущее и будущее мироустройство. Первый – немедленная угроза, которую представляет возобновившаяся агрессия россии против Украины. Второй – более долгосрочная проблема, которую создают амбиции Китая в сфере лидерства. На мой взгляд, он является единственным и наиболее важным геополитическим вызовом в XXI веке", - сказал Бернс.

Два других важных вызова по мнению директора ЦРУ, это масштабное воздействие технологических изменений и формирование рабочей силы, которая базировалась бы на разнообразии американского общества.

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