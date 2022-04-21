ВОЙНА В Украине Путин приказал Шойгу отменить штурм "Азовстали" в Мариуполе

2022-04-21 16:00

Решение принято на встрече российского президента с главой оборонного ведомства.

В четверг, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

На видео со встречи, распространённых российскими СМИ, Шойгу назвал Мариуполь столицей националистического "Азова".

Шойгу соврал, заявив, что город "освобожден", но на территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные. Он заверил президента, что на территории завода "надежно заблокированы" около 2 тысяч "украинских боевиков и иностранных наемников". На их уничтожение российским оккупантам якобы нужно было бы три-четыре дня.

Выслушав Шойгу, Путин объявил о решении отменить штурм завода.

"Предлагаемый штурм промзоны "Азовстали" считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать... То есть, мы всегда должны думать, но в этом случае тем более... О сохранении жизней наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там, под землей, по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", - сказал он.

Атака на "Азовсталь": что известно

19 апреля представитель так называемой народной милиции "ДНР" Эдуар Басурин в эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24" заявил о начале штурма "Азовстали".

"Частично штурмовые группы, которые были подобраны специально для штурма этого объекта, они уже начали свою работу", - заявил Басурин.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в тот же день сообщил, что оккупанты бьют бомбами по "Азовстали", стреляют из артиллерии и танков по жилому сектору Левобережного района.

Позднее бизнесмен и нардеп Сергей Тарута сообщил, что оккупанты сбросили мощную бомбу на больницу в районе завода Азовсталь, под завалами находились около 300 человек, в том числе дети. Советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что район "Азовстали" действительно находится под плотной бомбардировкой сверхтяжелых бомб, однако люди там не скрываются.

Накануне уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что на заводе "Азовсталь" скрываются от российских обстрелов около тысячи местных жителей. Руководитель патрульной полиции города Мариуполь Михаил Вершинин подтвердил, что на территории завода "Азовсталь" действительно находится большое количество гражданских, в том числе женщины, дети.

В России также признали, что в разбомбленной ими "Азовстали" были гражданские

По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава "Калина" Паламара, завод "Азовсталь" разбомблен и уничтожен практически полностью.