Мир Переговоры Эрдогана с Путиным. В Турции раскрыли подробности разговора

2022-04-26 17:30

 

В Турции раскрыли подробности сегодняшнего разговора президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Главной темой переговоров стала ситуация в Украине.

Об этом сообщили в администрации Эрдогана.

Отмечается, что политики обсудили последнюю встречу украинской и российской делегаций в Стамбуле. Турецкий глава вновь напомнил о предложении поднять переговорный процесс на уровень лидеров

Эрдоган отметил важность прекращения огня и создания гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Президент Турции подчеркнул, что будет и дальше продолжать диалог с Россией и Украиной для установления мира.

Ранее сообщалось, что 26 апреля президенты Турции и России провели телефонный разговор.

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