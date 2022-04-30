Мир видео В России снова мощный пожар: загорелась Сахалинская ГРЭС

2022-04-30 14:00

В субботу, 30 апреля, на Сахалине произошел пожар на гидроциркуляционной электростанции ГРЭС-2. Огонь распространился с турбинного отделения на кровлю станции. На месте происшествия работают спасатели.

Видео с места событий опубликовали в сети.

По предварительным данным, около 12:00 30 апреля на ГРЭС-2, расположенной в селе Ильинское на Сахалине, произошел взрыв. В результате взрыва началось возгорание второго энергоблока.

Жители острова сообщают, что сначала был слышен "хлопок". Стоит отметить, что именно таким словом в России в последнее время принято называть взрывы, даже достаточно мощные.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России Сахалинской области, горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников, технологический процесс на ГРЭС-2 остановлен.

В Сахалинэнерго причиной пожара назвали отключение одного из турбогенераторов, но энергоснабжение жителей острова пока осуществляется.

Несмотря на то, что на месте происшествия работают пожарные, пламя продолжает разрастаться из-за сильного ветра.