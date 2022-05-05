Мир Парламент Болгарии одобрил ремонт украинской военной техники на заводах страны

2022-05-05 14:29

Парламент Болгарии принял решение о ремонте украинской военной техники на предприятиях страны.

"Парламент дает мандат Совету министров на обсуждение и реализацию мер, связанных с войной в Украине, включая ремонт военной техники для Украины", – сообщает агентство BGNES.

"За" проголосовали 200 депутатов, против – 16, воздержался – 1. Отмечается, что после этого решения стало понятно, что парламентская коалиция останется "нетронутой".

Принятый пакет включает меры по преодолению последствий экономических санкций, гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине, продолжение поддержки вступления Украины в ЕС, помощь украинским беженцам, предоставление возможности импорта украинского зерна в Варну, а также укрепление энергетического сотрудничества, ремонт украинской военной техники, продолжение поставок гуманитарной помощи. О поставках летального оружия или боеприпасов речь не идет.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами относительно ремонта украинской военной техники в Болгарии.