Экономика Германия к концу года полностью откажется от поставок нефти и газа из россии - глава МИД Анналена Бербок

2022-05-06 19:31

Германия в два этапа откажется от поставок нефти из россии. Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она "недвусмысленно" подтвердила, что в планах Берлина полный отказ от импорта российских энергоресурсов.

"К лету мы вдвое сократим импорт нефты, а к концу года выйдет на ноль. Затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный отход – полный отход Евросоюза от поставок энергоресурсов из рф", – сказала Бербок.

Напомним, Франция добивается эмбарго на добываемую в оркостане нефть. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.