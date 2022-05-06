Экономика Германия к концу года полностью откажется от поставок нефти и газа из россии - глава МИД Анналена Бербок

2022-05-06 19:31

Германия в два этапа откажется от поставок нефти из россии. Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Она "недвусмысленно" подтвердила, что в планах Берлина полный отказ от импорта российских энергоресурсов.

"К лету мы вдвое сократим импорт нефты, а к концу года выйдет на ноль. Затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный отход – полный отход Евросоюза от поставок энергоресурсов из рф", – сказала Бербок.

Напомним, Франция добивается эмбарго на добываемую в оркостане нефть. Об этом заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

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Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки 2022-05-04 10:29
Курс доллара достиг 20-летнего максимума - чем и для кого опасно настолько резкое укрепление этой валюты 2022-04-29 08:26
видео Евросоюз планирует отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины 2022-04-28 15:37