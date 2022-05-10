Мир фото + видео Над Китаем повисло красное небо: специалисты рассказали причину

2022-05-10 17:00

В китайском городке Чжоушань горожане стали свидетелями необычного явления, небо стало ярко-алым. Люди выдвигали свои мысли по этому поводу: пожар или даже апокалипсис. Однако специалисты рассказали истинную причину такого природного события. Об этом сообщает Global Times.

Детали

Местное метеорологическое бюро города Чжоушань объявило в воскресенье, что красное небо, появившееся в этой местности, вызвано преломлением и рассеянием света, скорее всего, от судовых огней в порту.

Цитата

"В субботу в Чжоушане было туманно и облачно, а во время красного неба, что могло быть вызвано отражением света от низкоуровневых облаков, моросил дождь. Когда погодные условия благоприятны, больше воды в атмосфере образует аэрозоли, которые создают красное небо", - сообщили сотрудники метеорологического бюро.

В свою очередь некоторые местные СМИ пишут, что даное явление является результатом выброса на местном химическом предприятии, производящем краску.

Дополнение

Как отмечается, что в далеком 1770 году в течение девятнадцати дней во многих странах было подобное явление. По словам ученых, оно было вызвано мощной солнечной активностью.

Более того, эксперт по исследовательской группе по космической физике Китайского университета геонаук в Ухане подчеркнул, что солнечная и геомагнитная активность в субботу была спокойной, не было значительных аномалий солнечной активности.