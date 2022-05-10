Политика Ермак рассказал, что предусматривает подписанный Байденом закон о ленд-лизе для Украины

2022-05-10 21:00

Андрей Ермак отметил, что на дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина одержит победу.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предусматривает подписанный президентом США Джозефом Байденом закон о ленд-лизе для Украины.

Он напомнил, что закон рассчитан на 2022 и 2023 годы и предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента оборонно-промышленного комплекса США.

Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться межправительственными договорами, детали которых будут обнародованы.

"Мы получим высокотехнологичное и эффективное оружие, поставки которого будут сопровождаться обучением наших бойцов ВСУ. И главное - закон о ленд-лизе позволяет президенту США не согласовывать помощь каждый раз с Конгрессом. Это значительно ускорит получение вооружений и другой необходимой нам помощи", - подчеркнул Ермак.

По его словам, кроме оружия, Украина получит помощь "тем, что необходимо для победы".

"Если вспомнить историю Второй мировой войны, то, кроме танков и самолетов, США направляли в СССР станки, локомотивы, бронесталь, консервы. Сейчас, так же, кроме вооружений, возможна и другая помощь, включая необходимые нам материалы, которые мы согласуем", - добавил глава ОП.

Кроме того, ленд-лиз предусматривает развертывание военных, логистических и промышленных мощностей, как в США, так и в Украине, а американский оборонно-промышленный комплекс запустит производство новой техники и оружия для нужд Украины.

"Необходимо понимать, что мы получаем доступ к ресурсам, чтобы иметь возможность победить Россию в войне за свободу. Мы будем формировать перечень потребностей, в частности оружия, которое необходимо нам, а также сотрудничать с американскими союзниками по его поставкам. И мы точно расширим арсенал современных вооружений и количество воинов, которые будут владеть этим оружием. Армия станет еще сильнее, а победа - ближе", - подчеркнул Ермак.

Он уточнил, что на дипломатическом уровне ленд-лиз является сигналом для всех народов мира, что Украина победит, и каждый должен сделать для нее все, что может.

"Потому что сердце демократии сегодня бьется в Киеве и на нашей земле", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Палата представителей США приняла закон о ленд-лизе для Украины, 7 апреля закон поддержал Сенат. 9 мая президент Джо Байден подписал этот документ.

Закон призван ускорить передачу военной помощи путем сокращения бюрократической волокиты. Он позволяет де-факто безвозмездно передавать вооружение при условии, что страна-получатель заплатит позже.