Мир Китай нацелился на роССийскую Сибирь и на Дальний Восток, – СМИ

2023-02-27 21:00

Министерство природных ресурсов Китая обнародовало новую версию своей карты мира, которая предусматривает возврат использования китайских названий 8 городов и территорий, оккупированных Российской империей в конце 19-го и начале 20-го веков.

Согласно новой директиве Пекина: Владивосток снова называется Хайшенвай; остров Сахалин – Куэдао; хребет Становой вновь получил китайское название "Внешний хребет Синъань".

Обозреватель У Ханцзун заявил, что в рамках неравноправных договоров с конца 19 века китайский народ потерял на пользу Российской империи и Советского Союза 1,7 миллиона квадратных километров территории, в частности: те территории, которые сейчас называются российским Дальневосточным регионом; Монголию; некоторые районы современного Кыргызстана и Казахстана.

По словам У, повторное использование китайских названий городов Дальнего Востока напоминает китайскому народу о его желании вернуть утраченные территории.

Начиная с Айгунского договора 1858 г. и Пекинского договора 1860 г., китайско-российская граница была изменена в пользу России вдоль рек Амур и Уссури. В результате Китай потерял: регион, известный сейчас как Внешняя Маньчжурия, имеющая площадь более 1 миллиона квадратных километров, доступ к Японскому морю.