Спорт Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд

2022-05-13 14:29

Манчестер Сити продолжает борьбу за чемпионский титул благодаря чему установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд. Напомним, ранее подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили в Премьер-лиге Вулверхэмптон 5:1.

Как сообщает Opta, это была пятая подряд победа в рамках чемпионата с разгромным счетом. Такое не удавалось ни одной из команд ранее за всю историю лиги. Ранее "горожане" выиграли еще 4 матча с разницей в 3 и более мячей.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Лидс – Манчестер Сити – 0:4

Манчестер Сити – Уотфорд – 5:1

Манчестер Сити – «Брайтон – 3:0

Отметим, что благодаря таким показателям подопечные Гвардиолы смогли значительно улучшить себе разницу мячей и опередить по этому показателю главного конкурента – Ливерпуль, хотя до этого чемпионы были в проигрыше. Теперь же у "горожан" он больше на +7 голов и при равенстве набранных очков они будут иметь преимущество.

subscriber subscriber

Еще по теме

Солскьяер сохранит за собой пост главного тренера Манчестер Юнайтед

2021-11-09 12:10

Звезда Евро-2020 Джек Грилиш подписал 6-летний контракт с Манчестер Сити - сумма трансфера 120 млн

2021-08-06 12:40

Финал Лиги чемпионов в Турции не состоится - где и когда встретятся "Манчестер Сити" и "Челси"

2021-05-14 21:36

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы досрочно стал чемпионом Англии

2021-05-12 10:03

Еще новости в разделе "Спорт"

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд

2022-05-13 14:29

Букмекеры изменили котировки на победу Украины над Шотландией в отборе на ЧМ-2022

2022-05-03 18:00

Тайсон Фьюри после победы над Уайтом немного потеснил в рейтинге ESPN Александра Усика

2022-04-29 15:37

Фьюри сделал заявление после победы над Уайтом, "подставив" Усика

2022-04-24 16:30
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд 2022-05-13 14:29
Букмекеры изменили котировки на победу Украины над Шотландией в отборе на ЧМ-2022 2022-05-03 18:00
Тайсон Фьюри после победы над Уайтом немного потеснил в рейтинге ESPN Александра Усика 2022-04-29 15:37
Фьюри сделал заявление после победы над Уайтом, "подставив" Усика 2022-04-24 16:30