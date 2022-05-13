Спорт Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд

2022-05-13 14:29

Манчестер Сити продолжает борьбу за чемпионский титул благодаря чему установил в английской Премьер-лиге очередной рекорд. Напомним, ранее подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили в Премьер-лиге Вулверхэмптон 5:1.

Как сообщает Opta, это была пятая подряд победа в рамках чемпионата с разгромным счетом. Такое не удавалось ни одной из команд ранее за всю историю лиги. Ранее "горожане" выиграли еще 4 матча с разницей в 3 и более мячей.

Манчестер Сити – Ньюкасл – 5:0

Лидс – Манчестер Сити – 0:4

Манчестер Сити – Уотфорд – 5:1

Манчестер Сити – «Брайтон – 3:0

Отметим, что благодаря таким показателям подопечные Гвардиолы смогли значительно улучшить себе разницу мячей и опередить по этому показателю главного конкурента – Ливерпуль, хотя до этого чемпионы были в проигрыше. Теперь же у "горожан" он больше на +7 голов и при равенстве набранных очков они будут иметь преимущество.