ВОЙНА В Украине видео Каждый четвертый украинский переселенец намерен сменить регион постоянного проживания

2022-05-18 08:24

Сменить регион проживания намерены 26% украинских беженцев, которые возвращаются в Украину. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова.

Отмечается, что чаще всего поселиться в другой области хотят жители восточных регионов.

В то же время 73% опрошенных ответили, что по возвращении в Украину планируют поселиться в той же области, где и жили раньше.

Те, кто планирует сменить регион проживания, чаще всего называют области запада страны (15% всех опрошенных) либо Киев или Киевскую область (7%).

Также сообщается, что 79% респондентов ответили, что работали до войны. Среди них 49% уверены, что по возвращении будут работать там же, еще 28% надеются на это, 7% планируют найти другую работу. Лишь 16% еще не знают, где будут работать и удастся ли им найти работу.