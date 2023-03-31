Польща та Велика Британія збудують у Львівській та Полтавській областях два села для українських переселенців

Велика Британія та Польща побудують два великих тимчасових селища на заході та сході України, щоб забезпечити життєво необхідним житлом найбільш вразливих переселенців в Україні.
Британія виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку цього проєкту.
Британсько-польське партнерство також надасть генератори вартістю 2,6 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки української інфраструктури.
Завдяки цьоиу будуть забезпечені безперебійним постачанням енергії школи, лікарні та громадські центри у відвойованих та прифронтових районах, включаючи Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Херсон.