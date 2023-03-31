ВОЙНА В Украине Польща та Велика Британія збудують у Львівській та Полтавській областях два села для українських переселенців

2023-03-31 22:12

Велика Британія та Польща побудують два великих тимчасових селища на заході та сході України, щоб забезпечити життєво необхідним житлом найбільш вразливих переселенців в Україні.

Британія виділить до 10 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку цього проєкту.

Британсько-польське партнерство також надасть генератори вартістю 2,6 мільйона фунтів стерлінгів для підтримки української інфраструктури.

Завдяки цьоиу будуть забезпечені безперебійним постачанням енергії школи, лікарні та громадські центри у відвойованих та прифронтових районах, включаючи Харків, Донецьк, Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Херсон.