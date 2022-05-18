ВОЙНА В Украине В Харькове из-за русского снаряда сгорел банк растений - навсегда потеряны многие уникальные культуры

2022-05-18 11:35

В Харькове из-за обстрелов рашистов сгорел единственный в Украине банк растений. Уничтожены семена многих видов. Некоторые из них уже не удастся восстановить.

Вражеский снаряд попал Институт растениеводства им. Юрьева, где хранились образцы более чем 160 000 сортов растений всего мира. Здание сгорело вместе с семенами.

"Во мире лишь несколько таких банков растений, в Украине он был один. Продовольственная безопасность любой страны зависит от такого банка. Все селекционеры без исключения, в том числе и из россии, заказывали у нас образцы, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", — рассказал ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева Сергей Авраменко.