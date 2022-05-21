ВОЙНА В Украине Оружие в Украину поступает в считанные часы - посольство США

2022-05-21 16:30

 

Представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп сказал, что США еще никогда в истории не передавали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну.

Все вооружение, которое выделяет США, поступает в Украину в очень короткие сроки, иногда менее чем за сутки. Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель посольства США в Украине Дэн Лангенкемп.

"Все оружие идет со складов США, которые уже готовы. То есть, мы быстро находим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы, даже иногда, менее чем за день. То есть, представьте, насколько это быстро. Например, как с гаубицами: мы объявили о них, они приехали, и почти все уже используются в Украине", - сказал Лангенкемп.

По словам Лангенкемпа, США еще никогда в истории не перебрасывали оборудование так быстро и в таких масштабах в любую другую страну. Кроме того, он отметил, что при необходимости для украинских военных проводят необходимые учения по использованию предоставленного оружия.

Напомним, накануне сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

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