Политика Евросоюз должен открыть двери перед Украиной уже в июне, - президент Польши Анджей Дуда

2022-05-23 12:28

Посетивший Киев в минувший уикенд Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Европейский союз должен открыть двери перед Украиной.

"Большой призыв ко всему Европейскому Союзу, к лидерам ЕС: сегодня Украина нуждается в нашем сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ", - сказал Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он добавил, что принятие решения о статусе Украины как кандидате на вступление в ЕС на саммите в июне имеет огромное значение.

"Прошу задуматься повсюду там, где были до сих пор сомнения. Страны, стремящиеся к Европейскому Союзу, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты", - отметил польский президент.

Дуда также заявил о необходимости усиливать санкционное давление на роССию.

"Каким образом мир мирным путем может помочь в окончании войны? Только санкциями, только твердое давление, только изолируя роССию, выбрасывая ее из международного сообщества, экономического. Это и вопрос шестого пакета санкций в рамках Европейского Союза, который должен быть введен. Это очень важный вопрос. Здесь я обращаюсь к тем, кто еще сегодня сомневается: забудьте о бизнесе как обычно", - добавил Дуда.

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