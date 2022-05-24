Экономика С 24 мая украинские беженцы в Германии смогут обменивать гривны на евро без комиссий

2022-05-24 11:33

Германия запускает программу обмена гривен на евро для украинских беженцев, которые находятся в стране. Об этом сообщило Министерство финансов ФРГ.

Указано, что уже с 24 мая украинцы смогут обменять национальную валюту на евро без дополнительных комиссий. Они смогут сдать до 10 тысяч гривен на одного человека в немецких банках, присоединившихся к общей программе Германии и Нацбанка Украины.

"Обмен будет зарегистрирован в онлайн-заявке, чтобы гарантировать, что индивидуальная максимальная сумма обмена не будет превышена. Личность каждого совершеннолетнего беженца, который пожелал принять участие в обмене, будет регистрироваться и проверяться. Защита данных гарантируется. Обмен пока возможен в течение трех месяцев", – говорится в сообщении.

Украинцы в Германии смогут обменять банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен. Всего Бундесбанк готов обменять 1,5 млрд гривен.

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Газ для авто в Украине дорожает на гривну каждый день – что будет с ценами дальше 2022-05-23 08:25
Украинцам повысят пенсии еще два раза: кому и на сколько 2022-05-22 14:00
В Украине продолжает быстро дорожать газ для авто - какова цена сегодня 2022-05-19 12:28