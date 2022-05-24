Фото-видео видео Польша мощно закрыла границу с Беларусью - готова пятиметровая стена с колючкой, датчиками и камерами

2022-05-24 15:37

Польша практически достроила стену на границе с Беларусью. При этом уже сейчас польские пограничники фиксируют первые попытки повредить сооружение: в одном месте в металлическом заборе разрезали щель шириной около 30 см, также обнаружено два подкопа, – сообщает RMF24.

Напомним, строительство стены началось из-за возникшего в прошлом году миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии.

Установленные вдоль всей границы заградительные сооружения длинной 186 км и высотой не менее 5,5 м. Над столбами натянута колючая проволока. Вдоль заграждения установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения.

Это мощное заградительное строение похоже на границу США и Мексики.