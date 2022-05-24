Спорт Шотландия огласила заявку на поединок с Украиной

2022-05-24 21:30

 

Стало известно, кто из футболистов британской сборной сможет выйти на поле в матче отбора на ЧМ-2022.

Сборная Шотландии определилась с футболистами, которые сыграют с командой Украины в отборочном матче к чемпионату мира в Катаре.

Главный тренер шотландцев Стив Кларк включил в заявку команды на международный поединок 28 футболистов. Именно они и будут готовится к матчу с украинцами.

Заявка сборной Шотландии:

Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл.

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Донелл, Паттерсон, Ральстон, Робертсон, Суттар, Грег Тейлор.

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминей, Тернбулл.

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт.

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