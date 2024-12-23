Спорт Усик жестко отреагировал на слова Фьюри о том, что победа стала рождественским подарком

2024-12-23 12:35

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик высказался о своей победе в реванше с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер ответил своему сопернику, который назвал его успех рождественским подарком, и его промоутеру Фрэнку Уоррену, который выражал недоумение, как его подопечному отдали так мало раундов.

"Я думаю, что дядя Фрэнк слепой. Если Фьюри говорит, что это рождественский подарок, хорошо, тогда спасибо Богу, но точно не Тайсону. Спасибо Богу, спасибо моему тренеру, спасибо моей команде.

Послушайте, Фрэнк - он безумный человек, вы это знаете. Это мое мнение. Без проблем. Я победил", - сказал Усик на пресс-конференции после реванша.