Спорт Британский боксер-супертяж дал независимую оценку бою Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-12-27 10:27

Британский супертяжеловес Дейв Аллен поделился мнением о реванше между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам спарринг-партнера боксеров, украинец справедливо победил.

"Я не смотрел весь бой. Я не смотрел все 12 раундов. Наверное, было бы несправедливо, с моей стороны дать сейчас полный разбор. Из того что я видел, могу предположить, что решение было правильным.

Это был хороший бой. Потрясающий. Оба парня являются бойцами высшего класса. Было волнительно, так как никто не понимал, в какую сторону все пойдет. Думаю, что последние несколько раундов стали решающими. Но опять же, я полностью не смотрел, поэтому не могу дать полную оценку", - приводит слова Аллена BoxNation.