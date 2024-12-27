Спорт Британский боксер-супертяж дал независимую оценку бою Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-12-27 10:27

Британский супертяжеловес Дейв Аллен поделился мнением о реванше между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам спарринг-партнера боксеров, украинец справедливо победил.

"Я не смотрел весь бой. Я не смотрел все 12 раундов. Наверное, было бы несправедливо, с моей стороны дать сейчас полный разбор. Из того что я видел, могу предположить, что решение было правильным.

Это был хороший бой. Потрясающий. Оба парня являются бойцами высшего класса. Было волнительно, так как никто не понимал, в какую сторону все пойдет. Думаю, что последние несколько раундов стали решающими. Но опять же, я полностью не смотрел, поэтому не могу дать полную оценку", - приводит слова Аллена BoxNation.

subscriber subscriber

Еще по теме

Экс-тренер Александра Усика посоветовал ему завершить карьеру и уйти непобежденным

2024-12-25 09:35

После повторного поражения Тайсон Фьюри отметился жестом, достойным великого спортсмена

2024-12-24 16:36

Тайсон Фьюри грязно обругал эксперимент с подсчетом результатов боя искусственным интеллектом

2024-12-23 13:32

Усик жестко отреагировал на слова Фьюри о том, что победа стала рождественским подарком

2024-12-23 12:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Британский боксер-супертяж дал независимую оценку бою Тайсона Фьюри и Александра Усика

2024-12-27 10:27

Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры "Цыганского короля"

2024-12-26 10:27

Экс-тренер Александра Усика посоветовал ему завершить карьеру и уйти непобежденным

2024-12-25 09:35

После повторного поражения Тайсон Фьюри отметился жестом, достойным великого спортсмена

2024-12-24 16:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Британский боксер-супертяж дал независимую оценку бою Тайсона Фьюри и Александра Усика 2024-12-27 10:27
Промоутер Тайсона Фьюри впервые заговорил о завершении карьеры "Цыганского короля" 2024-12-26 10:27
Экс-тренер Александра Усика посоветовал ему завершить карьеру и уйти непобежденным 2024-12-25 09:35
После повторного поражения Тайсон Фьюри отметился жестом, достойным великого спортсмена 2024-12-24 16:36