Политика Зеленский прокомментировал согласование нового пакета санкций против роССии

2022-06-01 22:00

Президнт Украины прокомментировал согласование шестого санкционного пакета в отношении РФ.

"Наконец, есть конкретика относительно шестого санкционного пакета Европейского Союза против России за эту войну. Пакет согласован. Его утверждение и вступление в силу будет продолжаться еще некоторое время. Но уже понятны ключевые элементы пакета, а главное – его направление. Европейские страны согласились на существенное ограничение импорта нефти из России. И я благодарен всем, кто работал для достижения этого согласия", - отметил он в видеообращении 31 мая.

Глава государства подчеркнул, что практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.