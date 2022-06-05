Мир видео Военкоматы закончились: в роССии подожгли здание росгвардии

2022-06-05 11:00

 

В российском Комсомольске-на-Амуре что в Хабаровском крае мужчина поджег здание росгвардии, сообщают местное СМИ «Хабаровск октагон» и Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание росгвардии, но дверь оказалась закрыта.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар.

Пострадавших в результате инцидента нет. Нападавший задержан. Им оказался 50-летний мужчина.

Как известно, росгвардейцы принимают участие в войне в Украине.

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Ричард Гир продал свой кабриолет Jaguar XK8 и передал все деньги на помощь Украине 2022-06-03 14:29
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТО 2022-06-02 23:34