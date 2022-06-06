Политика Кулеба заявил, что Украина не может доверять словам Путина о "гарантиях" для судоходства

2022-06-06 20:00



Украина не может доверять словам кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы "гарантиях" для судоходства. Потому что раньше он гарантировал не нападать на Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что слова российского президента "пустой звук".

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова – пустой звук", – заметил Кулеба.

Отметим, ранее Путин в эфире пропагандистского телеканала "Россия24" заявил о том, что Украина должна снять защиту на вход со своих портов для того, чтобы начать экспорт зерна морем. При этом Путин, который ранее обещал не оккупировать территории Украины, заявил, что "не будет пользоваться ситуацией разминирования".

Напомним, российские оккупанты устроили морскую блокаду украинских портов. Из-за того, что зерно и другую продукцию могут не вывезти, в мире может начаться голод. Многие страны зависят от поставок украинского продовольствия.

Ранее Маурицио Мартина, заместитель директора ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) заявил, что блокирование страной-террористом украинских портов усугубит голод во всем мире. Количество голодающих людей увеличится до 218 млн человек.