Экономика В Украине появятся депозиты сроком на 3-6 месяцев - как получить прибыль со своих сбережений

2022-06-09 10:27

Такий прогноз зробили учасники круглого столу «Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок», проведеного «Фінансовим клубом».

«Дві третини вкладів населення і бізнесу – це поточні рахунки. Це ліквідність, яка може в будь-який момент з банків просто піти. І підвищення ставки стимулюватиме споживачів вкладати гроші в банки на більш довгі терміни», – впевнений начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов.

Це можуть бути вклади на термін від одного місяця.

«Банки, які хочуть мати стабільне фондування, їхній єдиний шанс – це переводити кошти населення з поточних рахунки в короткострокові та середньострокові вклади. Зараз десь 65% фондування від населення – це кошти на вимогу, тому банки будуть пропонувати якісь умови і будуть підвищувати ставки переважно на 3-6 місяців. На рік жоден банк, жоден економічний агент нічого не планує зараз під час війни», – каже експерт Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Євген Дубогриз.

За словами Олексія Блінова, оскільки депозитні ставки зараз поки що низькі та не покривають ні інфляцію, ні девальваційні ризики, значна частина коштів лежить на депозитах на вимогу.

«І хоча б певний перетік із підвищенням ставок за цими короткими депозитами – з поточних рахунків на короткі інструменти – може посилити трансмісію», – зазначив він.

Річні вклади будуть дешевшими.

«Якщо в подальшому очікують на зниження (облікової) ставки, то довший ресурс дешевший. Відповідно це дає мотивацію зафіксувати вищу дохідність зараз», – каже директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Нагадаємо, після підняття Нацбанком облікової ставки в минулий четвер до 25%, банки почали підвищувати депозитні ставки до 17-18%.

Джерело: FinClub