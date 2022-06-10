Экономика Евросоюз разработал план полного отказа от роССийского газа, – еврокомиссар Тьерри Бретон

2022-06-10 14:29

Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта роССийского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире телеканала Europe 1/CNews.

 "Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что путину не нравится европейский проект", - сказал он.

 По его словам, фюрер 2.0 годами делал все, чтобы разделить Европу.

 "Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на роССию. Если кремль остановит эти поставки, то ЕС будет готов.

 "Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на него", - объявляет он.

 По его словам, ЕС импортирует из Мордора 155 млрд кубометров в год.

 "Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров", - уточнил он.

 

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