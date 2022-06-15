ВОЙНА В Украине Авиация рф проиграла небо нашим ПВО! Враг уже боится залетать на подконтрольную Украине территорию

2022-06-15 14:31

РоССийские самолеты уже около двух месяцев не залетают на подконтрольную территорию Украине и все больше используют "старые" ракеты. 

"В последнее время сохраняется тенденция к экономии этих высокоточных дорогостоящих ракет. На сегодняшний день противник все чаще применяет советские типы крылатых ракет, такие как авиационная ракета Х-59 и ракета Х-22 - одна из наиболее разрушительных ракет, которые запускает противник", -  сообщил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также по его данным  рф стала значительно меньне применять авиацию непосредственно на территории Украины.

"Противник применяет свою авиацию дистанционно, с территории Беларуси, Черного моря, роССии, прежде всего это стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, которые выпускают по нашей территории высокотехнологические ракеты, которые очень дорогие, одна ракета стоит миллионы долларов. Ракета Калибр морского базирования также стоит немало", - пояснил Игнат.

В последнее время ВСУ все меньше сбивают российских самолетов и вертолетов, но на днях в районе Изюма был сбит Су-34. Также на Харьковщине был сбит вертолет Ка-52.

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